Çanakkale'de elektrik kesintisi
4 saat önce
Çanakkale'de bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:49 Kaynak: İHA
'de bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak. Uludağ
Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ)'dan yapılan yazılı açıklamada; enerji nakil hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 17 Haziran Pazartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Sarıcaeli Köyü'nün tamamı, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi ve Vehbi Necdet Huzur Evi'nde, 18 Haziran Salı günü ise 09.00 ile 12.00 saatlerinde Barbaros Mahallesi
Kutlu ve Sıla
Sokaklarında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
Yetkililer, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu. - ÇANAKKALE
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