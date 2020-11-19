Çanakkale'de elektrik kesintisi - Son Dakika

Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00-13.00 ve 09.30-13.30 saatlerinde deplase çalışma manevrası gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince, merkeze bağlı Kalabaklı, Yağcı, Ulupınar, Aşağıokçular, Elmacık, Taşlıtarla, Denizgöründü, Salihler, Karapınar, Ovacık ve Çınarlı köyleri ile Dardanos Mahallesi ve Ardes Yurtları, Safiye Hüseyin Elbi Kız Yurdu, KYK Yurdu, Dardanel Önentaş A.Ş'ye elektrik verilemeyecek.