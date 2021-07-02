Çanakkale'de elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika

Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz Pazar 09.00-12.00 saatlerinde emniyet mesafesi çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince, İsmetpaşa Mahallesi, Serap Ergün Sokak, Küçük Sanayi Sitesi 1 ve 9 sokak, Ahi Evren Caddesi'nin bir kısmı, Kanuni Sokak, Birlik Sokak ve Doğan Sokak'a elektrik verilemeyecek.