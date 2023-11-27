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Çanakkale'de emekli öğretmen eski kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika

Çanakkale'de emekli öğretmen eski kayınbiraderini öldürdü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yaşanan olayda, emekli öğretmen Halil İbrahim Bayrak, av tüfeğiyle eski kayınbiraderi Basri Yılmaz'ı öldürdü. Bayrak, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Çanakkale\'de emekli öğretmen eski kayınbiraderini öldürdü
27.11.2023 - 10:24,
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Çanakkale'de, Yenice ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Halil İbrahim Bayrak, eski kayınbiraderi Basri Yılmaz'ı av tüfeğiyle öldürdü. Bayrak, jandarma ekiplerine teslim oldu.

KAYINBİRADERİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Olay, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Bayatlar köyünde önceki gece saat 22.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Bayatlar köyünde ikamet eden emekli öğretmen Halil İbrahim Bayrak'ın evinin bahçesine gelen eski kayınbiraderi aynı köyde ikamet eden Basri Yılmaz ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine, Halil İbrahim Bayrak av tüfeği ile eski kayınbiraderi Basri Yılmaz'a ateş etti. Yılmaz, Olay yerinde hayatını kaybetti.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Halil İbrahim Bayrak, jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, Basri Yılmaz'ın cenazesi savcılık tarafından otopsi yapılması için Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, Olay, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de emekli öğretmen eski kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de emekli öğretmen eski kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika
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