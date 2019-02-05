Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de En Acı Bekleyiş

Çanakkale'de En Acı Bekleyiş

14 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde olduğu öne sürülen Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta 3 gencin cenazesi bulundu.

Çanakkale'de En Acı Bekleyiş, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde olduğu öne sürülen Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta 3 gencin cenazesi bulundu. Kayıp Barış Kurt'un babası Sedat Kurt bölgeden ayrılamayarak, acı bekleyişini sürdürdü.

Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan 17 AAC 010 plakalı otomobil yapılan çalışmaların ardından bulunarak sudan çıkarıldı. 4 gencin olduğu öne sürülen araçta 3 gencin cenazesi bulundu. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan çıkarılan cenazelerin tanıdıkları tarafından teşhisi yapıldı.

Yapılan teşhis sonucu cenazelerin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'a (16) ait olduğu tespit edildi. Ardından cenazeler ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri daha sonra gerekli kontroller ve tetkiklerin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan kayıp olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt (15) araç içinden çıkmadı. Barış Kurt'un babası Sedat Kurt gece boyu bölgeden ayrılamayarak, acı bekleyişini sürdürdü.

Baba Kurt'un çaya bakarak acı bekleyişi kameralara yansıdı.

Diğer taraftan bölgede yoğun sis etkili oluyor. Sisin etkisini kaybetmesiyle Barış Kurt'u arama çalışmalarının başlaması bekleniyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:29 Kaynak: İHA

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