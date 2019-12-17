Çanakkale'de erik ağacı aralıkta meyve verdi - Son Dakika
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Çanakkale'de erik ağacı aralıkta meyve verdi

6 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kış mevsiminde erik ağacının meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Çanakkale'de erik ağacı aralıkta meyve verdi, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kış mevsiminde erik ağacının meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçenin Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Kamuran Erol, babasına ait evin bahçesine kışlık sebze tohumu ekmek için çapa yapmaya gittiğinde erik ağacının meyve verdiğini gördü.

Şaşkınlık yaşayan Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bazı bitkilerin iki kez ürün verdiğini duymuştum ama erik ağacının meyve verdiğini ne gördüm ne de duydum. İnanılır gibi değil." dedi.

Erol, ağaçtaki meyveyi gören akrabaları ve komşularının da hayrete düştüğünü ifade etti.

Çanakkale, Bayramiç, Tepecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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