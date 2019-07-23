Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

Çanakkale'de erkek cesedi bulundu, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarıksız köyü yakınlarında dere kenarında hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşlar dumuru jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurulan kişinin öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemede cesedin Ekrem Aykan'a ait olduğu tespit edildi.
Ceset incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay yerine gelen Aykan'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden çıktıktan sonra 2'si oğlu 4 kişiyi öldüren cani hakkında istenen ceza belli oldu Trans birey katilinden iğrenç savunma: Bana, "Üç kişi toplu ilişkiye girelim" dedi Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü Sultangazi'de kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:59:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]