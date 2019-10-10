Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 'eşek eti' operasyonu
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 'eşek eti' operasyonu

Çanakkale'de 'eşek eti' operasyonu

57 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, İstanbul'a gönderilmek üzere piyasaya sürülmeye hazır torbalar içinde eşek eti geçirildi.

Çanakkale'de 'eşek eti' operasyonu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, İstanbul'a gönderilmek üzere piyasaya sürülmeye hazır torbalar içinde eşek eti geçirildi.

Ezine ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Menderes Çayı mevkiinde tek tırnaklı hayvan kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda İstanbul'da piyasaya sürüleceği belirlenen torbalar içinde eşek eti ele geçirildi. Ele geçirilen eşek etleri ekipler tarafından imha edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezine Belediye Başkanı AK Parti'li Güray Yüksel, "Zabıta ekiplerimiz ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin birlikte halkımızın sağlığı için yaptıkları operasyon için teşekkür ediyoruz" dedi.


Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:04 Kaynak: DHA
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