Çanakkale'de eşini kızının önünde katleden kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika

Çanakkale'de, geçtiğimiz yıl boşanmak üzere olduğu eşini kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren Aydın Kökoğlu (47), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçtiğimiz yıl 17 Mayıs Pazar günü Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyünde meydana geldi. İki çocuk annesi Fatma Kökoğlu(44), kızıyla birlikte çalıştığı fabrikanın gece mesaisinden çıkmıştı. Anne Kökoğlu ile kızı, birlikte fabrikanın işçi servisine binerek annesinin evine gitti. Bu sırada sokakta gizlenen eşi Aydın Kökoğlu, anne Fatma Kökoğlu ile 20 yaşındaki kızı Duygu Kökoğlu'nun önünü kesti. Bir süre sözlü tartışma yaşayan ikiliyi sakinleştirmeye çalışan genç kızın çabaları sonuç vermedi. Gözü dönen boşanma aşamasındaki cani eş belinden çıkardığı bıçakla Fatma Kökoğlu'nu hem kalbinden hem de karnından bıçakladı. Genç kız korkuyla anneannesinin evine giderken, katil koca olay yerinden kaçtı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Fatma Kökoğlu'nu ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadının cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Köy mezarlığına defnedildi

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan talihsiz kadının 18 Mayıs Pazartesi günü yaşadığı Çanakkale'nin merkeze bağlı Kurşunlu köyüne getirildi. Burada anne evinin önüne getirilen Fatma Kökoğlu'nun cenazesi Kurşunlu Köyü Mezarlığına defnedildi.

Aynı gün jandarma ekiplerine teslim olan Aydın Kökoğlu, Çanakkale 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görülen Aydın Kökoğlu, mahkemeye Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlandı. Kendisine atfedilen suçlamaları kabul etmeyen Kökoğlu, olay günü Fatma Kökoğlu'nun kendisini iş çıkışında çağırdığını, burada boşanmak istediğini söylediğini söyledi. Burada Fatma Kökoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini söyleyen Aydın Kökoğlu, sağ cebinde bulunan bıçağı Fatma Kökoğlu'nun aldığını ve göbeğine sapladığını öne sürdü. O esnada bıçağı elinden almak istediğini, yere düştüklerinde bir darbenin de bu şekilde olduğunu, Fatma Kökoğlu'nun kardeşinden korktuğu için olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

'Eşe karşı nitelikli insan öldürme'

Mahkeme heyeti sanık ve tanıkları dinledikten sonra Aydın Kökoğlu'nun 'eşe karşı nitelikli insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kökoğlu için verilen ağırlaştırılmış müebbet, Yargıtay yolu açık olmak üzere Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

"Seni babanın yayına emanet ediyorum yavrum"

Cenaze töreninde kızı Duygu, oğlu Uğur Kökoğlu ve annesi Gülşen Elitok, zaman zaman sinir krizi geçirmişti. Cenaze aracının ardından feryat eden anne Elitok, "Seni babanın yanına emanet ediyorum. Bu akşam sarıl, benden de selam söyle yavrum" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu. - ÇANAKKALE