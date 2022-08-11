Çanakkale'de eşini öldürüp sosyal medyada "Gururlu hissediyor" paylaşımı yapan katil kocadan ironik sözler: Haber yapmayın beni - Son Dakika
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Çanakkale'de eşini öldürüp sosyal medyada "Gururlu hissediyor" paylaşımı yapan katil kocadan ironik sözler: Haber yapmayın beni

11.08.2022 14:15

Çanakkale'de eşi Ayşe Korur'u tüfekle öldürdükten sonra sosyal medya hesabından, "Gururlu hissediyor" paylaşım yapan katil zanlısı Gencay Korur, adliyeye sevk edildi. İşlediği cinayetle ilgili paylaşımda bulunan zanlının, emniyet çıkışında gazetecilerin "Neden öldürdün" sorusuna, "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" demesi son derece manidar karşılandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta meydana gelen olayda, Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde tüfekle vurarak öldürdü. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil yakalandı: Haber yapmayın beni

"NAMUSSUZLUK YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Gencay Korur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin neden yaptın sorusuna, "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" dedi.

Eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil yakalandı: Haber yapmayın beni

"GURURLU HİSSEDİYOR" PAYLAŞIMI YAPTI

Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, 'Gururlu hissediyor' şeklinde yaptığı paylaşımda işe "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerine yer vermişti.

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Eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil yakalandı Eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil yakalandı Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı İzmir'de yakalandı Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı İzmir'de yakalandı
Kaynak: İHA

Çanakkale, Hisarcık, Ezine, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de eşini öldürüp sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan katil kocadan ironik sözler: Haber yapmayın beni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de eşini öldürüp sosyal medyada "Gururlu hissediyor" paylaşımı yapan katil kocadan ironik sözler: Haber yapmayın beni - Son Dakika
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