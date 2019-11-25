Çanakkale'de esrarengiz balık ölümleri
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı'nda meydana gelen esrarengiz balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı'nda meydana gelen esrarengiz balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.
Tuzla Çayı üzerinde yüzlerce ölü sazan balığı gören vatandaşlar hem şaşkınlık hem de tedirginlik yaşıyor. Çok sayıda balığın telef olması sonrasında bölgeye giden Ayvacık Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dere suyundan ve telef olan balıklardan numune aldı. Yapılacak araştırmalar sonucu balıkların ölüm sebebi belirlenecek.
(İHA)
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