Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de esrarengiz ölüm
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çanakkale'de esrarengiz ölüm

42 dakika önce

Çanakkale'nin Kepez beldesi sahilinde 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen genç bir erkeğin cesedi bulundu.

Çanakkale'de esrarengiz ölüm, System.String[]

Çanakkale'nin Kepez beldesi sahilinde 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen genç bir erkeğin cesedi bulundu.


Sahilde gezen vatandaşlar, suyun için hareketsiz bir şekilde duran kişiyi fark edip şüphelenerek, polis ve sağlık ekiplerini aradılar ve durumu bildirdiler. Ekiplerin bölgeye gelmesi sonucu sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.


Kimliği ve ölüm nedeni henüz belirlenemeyen 20'li yaşlardaki gencin cesedi, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastenesi morguna sevk edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Kepez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak yatak pozu! Göğsünü eliyle kapattı
Ünlü model Mayka Kukucova'nın milyarder sevgilisi Andrew Bush'u kıskançlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı Deprem uzmanı Ersoy: Artçılar 1 ay daha devam edebilir Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 09:29:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de esrarengiz ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]