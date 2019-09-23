Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de ev pansiyonculuğu sertifika töreni
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de ev pansiyonculuğu sertifika töreni

49 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Geyiklililerin yoğun talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının yöre halkına yönelik gerçekleştirdiği 'Ev Pansiyonculuğu Eğitim Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyer sertifikalarına kavuştu.

Çanakkale'de ev pansiyonculuğu sertifika töreni, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Geyiklililerin yoğun talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının yöre halkına yönelik gerçekleştirdiği 'Ev Pansiyonculuğu Eğitim Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyer sertifikalarına kavuştu.


95 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz, "Bu projenin arkasında Başkan Mevlüt Oruçoğlu var. Kendisi de bir müteşebbis, aynı zamanda turizmcidir. Göreve gelir gelmez, 'Geyikli insanımızın daha bilinçli, daha bilimsel bir şekilde turizmi daha iyi ve güzel bir şekilde yapabilmesi için ne yapabiliriz?' dediler. Bizler de el birliği içerisinde bakanlığımızla irtibata geçtik ve yerelde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi ile birlikte bu kursu tertip ettik ve bitirdik. Bugün de sertifika törenini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Geyikli, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! MSB duyurdu: TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu
Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek Son Dakika: El yapımı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:29:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de ev pansiyonculuğu sertifika töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]