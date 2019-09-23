Çanakkale'de ev pansiyonculuğu sertifika töreni

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Geyiklililerin yoğun talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının yöre halkına yönelik gerçekleştirdiği 'Ev Pansiyonculuğu Eğitim Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyer sertifikalarına kavuştu.



95 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz, "Bu projenin arkasında Başkan Mevlüt Oruçoğlu var. Kendisi de bir müteşebbis, aynı zamanda turizmcidir. Göreve gelir gelmez, 'Geyikli insanımızın daha bilinçli, daha bilimsel bir şekilde turizmi daha iyi ve güzel bir şekilde yapabilmesi için ne yapabiliriz?' dediler. Bizler de el birliği içerisinde bakanlığımızla irtibata geçtik ve yerelde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi ile birlikte bu kursu tertip ettik ve bitirdik. Bugün de sertifika törenini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE