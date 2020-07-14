Çanakkale'de ev yangını: 1'i ağır 2 kardeş yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de ev yangını: 1'i ağır 2 kardeş yaralı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2 katlı evin alt katında çıkan yangında, 1'i ağır 2 kardeş yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2 katlı evin alt katında çıkan yangında, 1'i ağır 2 kardeş yaralandı.

Yangın, bu sabah saat 10.30 sıralarında, Ayvacık'ın Fatih Mahallesi Aşıklar Caddesi üzerindeki Hatice Yılmaz'a ait 2 katlı evin alt katında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden mahalle halkı, itfaiyeyi aradı. Hatice Yılmaz can havliyle kendisini dışarı atarak, içeride kalan engelli kızı için yardım istedi. Durumdan  haberdar olup gelen Yılmaz'ın oğlu Necmi Yılmaz, eve girerek, engelli kardeşi Nalan Yılmaz'ı (57), kurtarmak istedi. Aynı anlarda gelip alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, ağır yaralanan Nalan Yılmaz ile kardeşini kurtarmak isterken yaralanan Necmi Yılmaz'ı evden çıkarttı. 2 yaralı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nalan Yılmaz, ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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Hatice Yılmaz, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de ev yangını: 1'i ağır 2 kardeş yaralı - Son Dakika
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