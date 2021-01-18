Çanakkale'de Evciler köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'de Evciler köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
18.01.2021 19:33
Çanakkale'de Evciler köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 10 gün süreyle karantina altına alındı.
Çanakkale'de Evciler köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 10 gün süreyle karantina altına alındı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vaka sayılarında gözle görülür düşüşler yaşanmasına rağmen Evciler köyünde görülen 11 vaka nedeniyle köy karantina altına alındı.
Bayramiç İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Sercan Gökdemir başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası bugün saat 12.00 itibariyle köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle durduruldu. Jandarma ekipleri köy girişinde nöbet tutarken, köyde her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerin de 28 Ocak gününe kadar yapılamayacağı bildirildi.
Son Dakika Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde 13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Kadıköy'de bir gol daha! Fenerbahçe, golcüleriyle farka koşuyor Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı