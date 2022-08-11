Operasyonda, 22 amfora ve parçaları, çok sayıda deniz kabuğu fosili, mercan resifi, metal objeler ile çeşitli ebat ve renklerde 23 taş bulundu.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de bir evde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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