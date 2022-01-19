EVİNİN BALKONUNDAN DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLEN AVUKAT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü değerlendirilen Avukat Ali Serkan Yurt (42), toprağa verildi. Otopsi raporunda Yurt'un ölüm nedeni, yüksekten düşmeye bağlı kafa travması olarak belirtildi.

Olay, 17 Ocak günü saat 23.00 sıralarında Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Oğuz Kaan Sokak'taki Troia Prestige-1 Sitesi'nde meydana geldi. Çanakkale Barosu'na kayıtlı Avukat Ali Serkan Yurt, A Blok 5'inci kattaki evinin ön tarafındaki bahçede ölü bulundu. Olayın ardından Yurt'un evinin kapısı çilingirle açıldı ve savcı inceleme yaptı. Evinin balkonundan düştüğü değerlendirilen Yurt'un, otopsi raporunda ölüm nedeni, yüksekten düşmeye bağlı kafa travması olarak belirtildi. Soruşturma sonucunda da avukatın ölümüyle ilgili şüpheli duruma rastlanmadı.

Avukat Ali Serkan Yurt'un, olay günü saat 12.00'de göğüs ağrısı şikayetiyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne başvurduğu ve yapılan tetkiklerinde bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. İlk eşinden ikiz çocukları olan ve ikinci evliliğini yapan Avukat Yurt'un cenazesi, bugün Yalı Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi. Yurt'un tabutunun üzerine, avukat cübbesi konuldu. Cenazeye Yurt'un yakınlarının yanı sıra Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili İrfan Mutluay, Çanakkale Baro Başkanı Soner Aydın ve meslektaşları katıldı.