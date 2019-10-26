Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de fecii kaza kamerada: 1 ölü 1 yaralı
Son Dakika Genel Çanakkale'de fecii kaza kamerada: 1 ölü 1 yaralı

Çanakkale'de fecii kaza kamerada: 1 ölü 1 yaralı

31 dakika önce

Çanakkale'de fecii kaza kamerada: 1 ölü 1 yaralıÇANAKKALE - Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale'de fecii kaza kamerada: 1 ölü 1 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale- İzmir karayolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale istikametinden İzmir istikametine doğru gitmekte olan Sefa Akyar idaresindeki 03 VV 478 plakalı otomobil ile Ayvacık ilçesinden Çanakkale-İzmir karayoluna çıkan Güngör Sakallı idaresindeki 17 UE 191 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar karşı şeride uçtu. Yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan araç sürücüleri ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan araç sürücülerinden 54 yaşındaki Güngör Sakallı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kazada ağır yaralanan Sefa Akyar ise ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza bölgedeki bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Çanakkale'de fecii kaza kamerada: 1 ölü 1 yaralı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:03 Kaynak: İHA
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