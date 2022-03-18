Çanakkale'de fener alayı düzenlendi - Son Dakika

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Valiliği tarafından kutlama programı kapsamında yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fener taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon boyunda yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.

Binlerce kişi, Boğaz ve Garnizon Komutanlığının bandosu eşliğinde marşlar söyleyip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.