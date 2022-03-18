Çanakkale'de fener alayı düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de fener alayı düzenlendi

18.03.2022 20:29
Çanakkale'de fener alayı düzenlendi

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Valiliği tarafından kutlama programı kapsamında yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fener taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon boyunda yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.

Binlerce kişi, Boğaz ve Garnizon Komutanlığının bandosu eşliğinde marşlar söyleyip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

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Çanakkale Valiliği, Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de fener alayı düzenlendi - Son Dakika


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