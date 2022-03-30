ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

30.03.2022 17:39

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen lodos nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen lodos nedeniyle iptal edildi. Yarınki seferlerin bazıları, cuma günü olanların ise hepsinin iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji'nin Kuzey Ege Denizi için yaptığı lodos uyarısının ardından Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarındaki birçok feribot seferini iptal etti. Firmadan yapılan duyuruda, yarın Gökçeada-Kabatepe hattında yalnızca Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 11.00 feribot seferleri yapılacak. Bu hattaki 1 Nisan tarihli bütün tarifeli seferler de iptal edildi.

Bozcaada-Geyikli hattında ise yarın Bozcaada'dan saat 07.00 ve 17.00, Geyikli'den de saat 08.00 ve 18.00'deki feribot seferleri yapılacak. Bu hatta da 1 Nisan tarihli tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ
ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ
ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ
ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ
ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ - Son Dakika


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