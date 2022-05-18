Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

18.05.2022 18:01
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Bozcaada'ya ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de, Bozcaada'ya ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 20.00'de, Geyikli'den ise saat 22.00'de yapılması planlanan ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki, Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan ise saat 19.00 ve 22.30 seferleri hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

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Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Kuzey Ege, Bozcaada, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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