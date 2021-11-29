Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (4) - Son Dakika

ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR DURDU
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durdurulmuştu. Fırtınanın etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte saat 14.10 itibariyle tekrar başlayan Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri fırtınanın etkisini arttırması nedeniyle saat 18.20 sıralarında tekrar geçici olarak durduruldu.
Kaynak: DHA
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