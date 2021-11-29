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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (4) - Son Dakika

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (4)

29.11.2021 15:05
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (4)

KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR DURDUÇanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durdurulmuştu.

ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR DURDU

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durdurulmuştu. Fırtınanın etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte saat 14.10 itibariyle tekrar başlayan Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri fırtınanın etkisini arttırması nedeniyle saat 18.20 sıralarında tekrar geçici olarak durduruldu.


Kilitbahir, Çanakkale, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (4) - Son Dakika
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