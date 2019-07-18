Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de feribotun makine dairesinde yangın çıktı, zor anlar yaşandı
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Çanakkale'de feribotun makine dairesinde yangın çıktı, zor anlar yaşandı

3 saat önce

Çanakkale-Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotunun makine dairesinde çıkan yangına müdahale edilirken, iskeleye yanaşamayan feribotta bulunan yolcuların tahliyesine başlandı.

Çanakkale'de feribotun makine dairesinde yangın çıktı, zor anlar yaşandı, System.String[]
Çanakkale- Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotunun makine dairesinde çıkan yangına müdahale edilirken, iskeleye yanaşamayan feribotta bulunan yolcuların tahliyesine başlandı. Yolcular, bölgedeki balıkçı tekneleriyle kıyıya ulaştırılıyor. Feribotta aracı bulunan bazı yolcular gözyaşlarına boğuldu.

Çanakkale - Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotun makine dairesinde saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın personelin kendi imkanlarıyla söndürülemedi. Bölgeye kurtarma römorkörleri sevk edildi. Kurtarma 4 römorkörü, feribota müdahale ederken, yolcular çevredeki balıkçı tekneleriyle kıyıya ulaştırıldı.

Geminin iskeleye yakın bir noktada olmasının daha büyük bir olayı önlediği öğrenildi. - ÇANAKKALE
Karahasan, Çanakkale, Eceabat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:37 Kaynak: İHA
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