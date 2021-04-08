Çanakkale'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 3 muvazzaf askere gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. 1 yüzbaşı ve 2 astsubay olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE