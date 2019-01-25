Çanakkale'de Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı
3 saat önce
Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yürütülen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerinin görev aldığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK
Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon yapıldı.
Büfe, ankesörlü, sabit telefonlardan ardışık (peşi sıra) arama yapılması soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:29 Kaynak: İHA
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