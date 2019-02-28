Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Fetö Şüphelisi Yakalandı

Çanakkale'de Fetö Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 1,5 yıldır aranan eski öğretmen gözaltına alındı.

Çanakkale'de Fetö Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 1,5 yıldır aranan eski öğretmen gözaltına alındı.


Ankara ve Çanakkale cumhuriyet başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı verilen F.D'nin Ayvacık'ta olduğu belirlendi.

Öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince Küçükkuyu beldesinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:45 Kaynak: AA

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