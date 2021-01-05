Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü saklandığı akrabasının evinde yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü saklandığı akrabasının evinde yakalandı

05.01.2021 12:51
Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü saklandığı akrabasının evinde yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.D., saklandığı akrabasının evinde yakalandı.

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.D., saklandığı akrabasının evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari S.D.'yi Çan ilçe merkezinde bir akrabasının evinde yakaladı. Bu kişiye yardımcı oldukları öne sürülen B.K., A.K. ve H.D. sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.D., Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü saklandığı akrabasının evinde yakalandı
Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü saklandığı akrabasının evinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü saklandığı akrabasının evinde yakalandı - Son Dakika


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