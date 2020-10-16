Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç'nin Biga ilçesinde olduğu ihbarını aldı.

Çanakkale 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

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