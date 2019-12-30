Çanakkale'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu - Son Dakika
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Çanakkale'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde fırtına nedeniyle yerinden sökülen apartmanın çatısı, çevrede hasara yol açtı.

Çanakkale'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde fırtına nedeniyle yerinden sökülen apartmanın çatısı, çevrede hasara yol açtı.

İlçe genelinde geceden bu yana etkili olan fırtınanın şiddeti zaman zaman artıyor.

Fırtına yüzünden ilçe merkezinde Kurtuluş Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, karşı tarafta bulunan başka bir binanın camlarının kırılmasına neden oldu.

Belediye ekipleri, çevreye saçılan parçaları temizlemek için çalışma başlattı.

Caddede iş yeri bulunan Ahmet Ağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatının uçup parçalara ayrılarak düştüğünü söyledi.

Olayı görünce hemen dükkanına girdiğini belirten Ağ, "Yere düştükten sonra da dışarı fırladık, altında kalan var mı diye baktık. Çok şükür ki geniş bir alana yayılmasına rağmen yaralanan olmadı." dedi.

Çanakkale, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:46 Kaynak: AA
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