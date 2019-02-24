Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Fırtına Etkili Oluyor

Çanakkale'de Fırtına Etkili Oluyor

1 saat önce

Çanakkale'de şiddetli tipi ve fırtına deniz ulaşımının yanı sıra karayolunu da olumsuz yönde etkiledi.

Çanakkale'de Fırtına Etkili Oluyor, System.String[]
Çanakkale'de şiddetli tipi ve fırtına deniz ulaşımının yanı sıra karayolunu da olumsuz yönde etkiledi.

Çanakkale'de etkili olan kar ve tipi kentte birçok olumsuzluğu beraberinde getirdi. Fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe, Geyikli- Bozcaada arasında deniz seferleri iptal oldu. Öte yandan, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi.

Çanakkale Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün boyunca Çanakkale- Bursa ve Çanakkale- İzmir yolları istikametinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı saat 09.15 itibariyle yeniden gemi trafiğine açıldı.

Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir arasındaki deniz seferleri de yeniden yapılmaya başlandı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

Kar, Çanakkale, Güncel
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