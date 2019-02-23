Çanakkale'de Fırtına Etkili Oluyor: Boğaz Kapatıldı
1 saat önce
Çanakkale'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Çanakkale
'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle Boğaz, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale'de sabaha karşı etkili olan fırtına kar yağışına dönüştü. Hava koşullarından deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı
Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri Boğaz'ın saat 09.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Durum telsiz kanalından gemi kaptanlarına iletildi. Boğaza giriş yapamayan gemiler demir attıkları bölgece beklemeye başladı. Kuzey Ege
'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada
ve Bozcaada
'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar
arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir
ve Çanakkale- Eceabat
arasındaki seferlerin geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu. Gelibolu- Lapseki
arasındaki feribot seferleri ise devam ediyor. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:34 Kaynak: İHA
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