Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (3) - Son Dakika

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Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (3)
6 saat önce
KİLİTBAHİR SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADIÇanakkale'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasında sabah saat 10.00'da geçici süreliğine durdurulan feribot seferleri, Kilitbahir'den saat 16.00 itibariyle başladı.
ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI
Çanakkale'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir arasında sabah saat 10.00'da geçici süreliğine durdurulan feribot seferleri, Kilitbahir'den saat 16.00 itibariyle başladı. Çanakkale'den ise saat 16.30 itibariyle başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:08 Kaynak: DHA
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