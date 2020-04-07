Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (4) - Son Dakika

Çanakkale 'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Lapseki- Gelibolu arasında sabah saat 09.30'da geçici süreliğine durdurulan feribot seferleri saat 17.30 itibarıyla başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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