Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (5) - Son Dakika

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Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (5)
6 saat önce
GÖKÇEADA'YA YARIN TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine poyraz fırtınası nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
GÖKÇEADA'YA YARIN TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine poyraz fırtınası nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:15 Kaynak: DHA
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