Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika

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Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi (2)
6 saat önce
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDIÇanakkale'de saat 14.30 itibariyle sağanak ve lodos fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalmasının ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yağmur ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından saat 15.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:22 Kaynak: DHA
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI
Çanakkale'de saat 14.30 itibariyle sağanak ve lodos fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalmasının ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yağmur ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından saat 15.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.
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