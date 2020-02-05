Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika

BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Çanakkale'de saat 14.30 itibariyle sağanak ve lodos fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalmasının ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yağmur ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından saat 15.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.