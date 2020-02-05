Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika

Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi (2)

6 saat önce

BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDIÇanakkale'de saat 14.30 itibariyle sağanak ve lodos fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalmasının ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yağmur ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından saat 15.

Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi (2), System.String[]

BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Çanakkale'de saat 14.30 itibariyle sağanak ve lodos fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalmasının ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yağmur ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından saat 15.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.


Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:22 Kaynak: DHA
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