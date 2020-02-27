Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu - Son Dakika
Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu
6 saat önce
ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu. Feribot için bölgeye kurtarma botu sevk edildi.
Özel bir şirkete ait olan yolcu ve araç taşımacılığı yapan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, Gelibolu'ya gitmek üzere saat 12.00'de Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden hareket etti. Bölgede şiddetli lodos nedeniyle feribot sürüklenip, iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu. İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi.
Son Dakika Aydın Adliyesinin maskotu Baronaz, cezaevine gönderilince avukatı tahliye talebinde bulundu Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı