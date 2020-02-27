Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu - Son Dakika
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Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu.

Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu. Feribot için bölgeye kurtarma botu sevk edildi.

Özel bir şirkete ait olan yolcu ve araç taşımacılığı yapan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, Gelibolu'ya gitmek üzere saat 12.00'de Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden hareket etti. Bölgede şiddetli lodos nedeniyle feribot sürüklenip, iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu. İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi.


Gelibolu, Lapseki, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
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