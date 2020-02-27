Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu - Son Dakika

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Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu
7 saat önce
Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu (2-EK)
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:35 Kaynak: DHA
Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu (2-EK)
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