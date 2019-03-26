Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

Çanakkale'de Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yabancı uyruklu kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı iddia edilen Haydar kod isimli H. A. ile Lika kod isimli L. G. adlı şahısları gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca operasyonda şüphelilerin fuhuş için pazarladıkları 8 yabancı uyruklu kadın ise gerekli işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:58 Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa
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