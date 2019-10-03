Çanakkale'de fuhuş operasyonu

Çanakkale'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Çan ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Nisan'da bir kişinin para karşılığında anlaştığı Kırgızistan uyruklu A.M. adlı kadınla aynı araçta birlikteyken hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında, "Örgütlü olarak bir kimseyi fuhşa teşvik ve aracılık etmek, fuhuş yaptırmak veya yer temin etmek" ile suçlanan şüphelilere yönelik yaklaşık iki ay süren fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi.

Ekiplerin önceden belirlenen 4 adreste eş zamanlı yaptığı baskınlarda, R.D. ve E.K. ile Kırgızistan uyruklu M.S. ve A.M. yakalandı.

Zanlıların üstlerinde, ev ve eklerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 5 sim kart, kredi kartı ve iki pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.