Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de fuhuş operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de fuhuş operasyonu

1 saat önce

Çanakkale'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de fuhuş operasyonu, System.String[]

Çanakkale'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Çan ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Nisan'da bir kişinin para karşılığında anlaştığı Kırgızistan uyruklu A.M. adlı kadınla aynı araçta birlikteyken hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında, "Örgütlü olarak bir kimseyi fuhşa teşvik ve aracılık etmek, fuhuş yaptırmak veya yer temin etmek" ile suçlanan şüphelilere yönelik yaklaşık iki ay süren fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi.

Ekiplerin önceden belirlenen 4 adreste eş zamanlı yaptığı baskınlarda, R.D. ve E.K. ile Kırgızistan uyruklu M.S. ve A.M. yakalandı.

Zanlıların üstlerinde, ev ve eklerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 5 sim kart, kredi kartı ve iki pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırgızistan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç içerisinde fuhuş ölümle sonuçlandı, ekipler harekete geçti
Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:11:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de fuhuş operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]