Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

2 saat önce

ÇANAKKALE'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çan ilçesinde 26 Nisan tarihinde R.D., yabancı uyruklu kadın A.M. ile para karşılığı ilişki için anlaştı. R.D.'nin A.M. ile araç içerisindeyken birlikte olduğu esnada ölmesi üzerine, Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'örgütlü olarak bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçu'ndan soruşturma başlatıldı. 9 Temmuz'da başlatılan 2 ay süreli fiziki ve teknik takip neticesinde, 30 Eylül günü düzenlenen 4 ayrı operasyonda R.D., E.K ile Kırgızistan uyruklu M.S. ve A.M. gözaltına alındı. 4 şüphelinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 5 sım kart, 1 kredi kartı, 2 Kırgızistan pasaportu ele geçirildi. Savcılığın talimatı ile gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç içerisinde fuhuş ölümle sonuçlandı, ekipler harekete geçti
Son dakika: Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı Mansur Yavaş, "Halk arasında korku yaratmak" suçlamasıyla Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu Soner Polat'ın cenazesinde askerlerin düzensiz yürüyüşü şaşkına uğrattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 14:15:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]