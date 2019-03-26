Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Fuhuş Operasyonuna 2 Gözaltı

Çanakkale'de Fuhuş Operasyonuna 2 Gözaltı

45 dakika önce

ÇANAKKALE'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale'de Fuhuş Operasyonuna 2 Gözaltı, System.String[]
ÇANAKKALE'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada ekipler yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran 'Haydar' kod isimli H.A. ile 'Lika' kod isimli kadın L.G.'yi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 8 yabancı uyruklu kadın ise polis tarafından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A. ve L.G. ise adliyeye sevk edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:55 Kaynak: DHA

Polis, Çanakkale, Güncel
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