Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 'Gaybubet Evi' Operasyonu: 5 Gözaltı

Çanakkale'de 'Gaybubet Evi' Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de 'Gaybubet Evi' Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile bazı ilçelerdeki adreslere yapılan baskınlarda, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında arama ve yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:53 Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel
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