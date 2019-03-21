Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Gazi ve Şehit Aileleri İçin Yemek

Çanakkale'de Gazi ve Şehit Aileleri İçin Yemek

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazi ve şehit aileleri yemekte buluştu.

Çanakkale'de Gazi ve Şehit Aileleri İçin Yemek, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazi ve şehit aileleri yemekte buluştu.

Lapseki'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazi ve şehit aileleri yemekte buluştu. Sahil sosyal tesislerinde gerçekleşen programa Kaymakam Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Türken Altıngöz, İlçe Jandarma Komutanı Tarkan Kanra, idari amirler, siyasiler, şehit ve gazi aileleri yer aldı. Kaymakam Şahin devletin tüm imkanlarıyla şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu ifade ederek, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:22 Kaynak: İHA

Lapseki, Çanakkale, Güncel
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