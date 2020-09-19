- Çanakkale'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

- Çanakkale'de Gaziler Günü kutlandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla tören düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Mehmet Cem Okyay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Necdet Erdinç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziler Günü mesajının okunmasının ardından, Mühendis Binbaşı Evren Bal günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi. Bal konuşmasında; "Bugün, asil Türk milletinin bağımsızlığının ve kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için üstün bir cesaret ve feragat ile canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerimizin şan ve şeref günüdür. Bu müstesna tarih aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesinde yaralandığı halde zafer kazanılana kadar cepheden ayrılmayarak, milletimiz ve ordumuz için örnek bir fedakarlık sergileyen Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı ve mareşal rütbesinin verilişinin 99'ncu yıl dönümüdür. Aziz milletimiz tarih boyunca, şehitlerimizin ve gazilerimizin açtığı kutlu yolda ilerleyerek nice zaferler kazanmış, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmış, üzerinde huzur ve güvenli biçimde yaşadığımız cennet vatanımız, şehit ve kahraman gazilerimizin sayesinde bizlere miras kalmıştır. Birlik ve bütünlüğümüzün yurt sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen abideleri olan kahraman gazilerimiz, yüksek bir sorumluluk duygusu ile ülkemiz, milletimiz ve bayrağımız ve aydınlık geleceğimiz için canla ve başla mücadele ettiniz. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' anlayışı içerisinde mücadeleye devam ediyorsunuz. İstiklalinizi ve istikbalinizi savunmak için gösterdiğiniz benzersiz cesaret kahramanlık asla unutulmayacak, adlarınız şanlı tarihimizde sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Necdet Erdinç, " 19 Eylül Gaziler Günü, Türk kahramanlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. Gaziler Günü, bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül; Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malül gazilerin şeref günüdür" diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen tören, yapılan konuşmaların ardından son buldu.