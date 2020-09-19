- Çanakkale'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

- Çanakkale'de Gaziler Günü kutlandı

- Çanakkale'de Gaziler Günü kutlandı Çanakkale'de, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla tören düzenlendi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene;

- Çanakkale'de Gaziler Günü kutlandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla tören düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Mehmet Cem Okyay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Necdet Erdinç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziler Günü mesajının okunmasının ardından, Mühendis Binbaşı Evren Bal günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi. Bal konuşmasında; "Bugün, asil Türk milletinin bağımsızlığının ve kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için üstün bir cesaret ve feragat ile canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerimizin şan ve şeref günüdür. Bu müstesna tarih aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesinde yaralandığı halde zafer kazanılana kadar cepheden ayrılmayarak, milletimiz ve ordumuz için örnek bir fedakarlık sergileyen Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı ve mareşal rütbesinin verilişinin 99'ncu yıl dönümüdür. Aziz milletimiz tarih boyunca, şehitlerimizin ve gazilerimizin açtığı kutlu yolda ilerleyerek nice zaferler kazanmış, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmış, üzerinde huzur ve güvenli biçimde yaşadığımız cennet vatanımız, şehit ve kahraman gazilerimizin sayesinde bizlere miras kalmıştır. Birlik ve bütünlüğümüzün yurt sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen abideleri olan kahraman gazilerimiz, yüksek bir sorumluluk duygusu ile ülkemiz, milletimiz ve bayrağımız ve aydınlık geleceğimiz için canla ve başla mücadele ettiniz. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' anlayışı içerisinde mücadeleye devam ediyorsunuz. İstiklalinizi ve istikbalinizi savunmak için gösterdiğiniz benzersiz cesaret kahramanlık asla unutulmayacak, adlarınız şanlı tarihimizde sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Necdet Erdinç, " 19 Eylül Gaziler Günü, Türk kahramanlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. Gaziler Günü, bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül; Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malül gazilerin şeref günüdür" diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen tören, yapılan konuşmaların ardından son buldu.

- Çanakkale'de Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Çanakkale, Tören, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Çanakkale'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Gidişini gördü, gelişini göremedi! Geri gelen otomobil talihsiz kadına çarptı Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti "Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı
Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak         
17:49
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü         
16:35
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 18:21:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Çanakkale'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei