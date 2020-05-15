Çanakkale'de gençler sokağa çıktı, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması esnetilen 15- 20 yaş arası gençler, bugün 4 saatliğine dışarı çıktı. Oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşlardan 15- 20 yaş arası gençlere 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verildi. Çanakkale'de sokağa çıkan gençler Çarşı Caddesi'ne akın etti. Oluşan kalabalıklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı.Ayrıca kentte cuma günü kurulan halk pazarının girişinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafeye dikkat edilmedi.