Çanakkale'de gençlerin sembolik mezar taşlarına yağan karları temizlemesi kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de gençlerin sembolik mezar taşlarına yağan karları temizlemesi kameraya yansıdı

11.03.2022 11:37
Çanakkale'de gençlerin sembolik mezar taşlarına yağan karları temizlemesi kameraya yansıdı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan, Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 gencin burada bulunan sembolik mezar taşlarının üzerindeki karları temizlemesi güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan, Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 gencin burada bulunan sembolik mezar taşlarının üzerindeki karları temizlemesi güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Çan ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Yağışla Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı ve sembolik mezar taşları da beyaza büründü.

Anıtın bulunduğu alana gelen 2 genç, karla kaplanan mezar taşlarını temizledi. Gençlerin bu hareketi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, yaşanan olayı sosyal medya hesaplarından paylaşıp şunları kaydetti:

"Anıta gelen 2 evladımız, sembolik mezar taşları üzerindeki karları temizlemek için epey çaba sarf etmişler ve sonrasında bizleri duygulandıran bu harika görüntülerle karşılaşmış olduk. Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini kutluyor, en kısa zamanda bu evlatlarımızın kim olduklarını belirleyerek Belediyemizde ağırlamak istiyoruz."

YORUMLAR
500
Çanakkale'de şehitlikteki mezar taşlarını temizleyen 2 genç duygulandırdı Çanakkale'de şehitlikteki mezar taşlarını temizleyen 2 genç duygulandırdı Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada

Çanakkale, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de gençlerin sembolik mezar taşlarına yağan karları temizlemesi kameraya yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
11:19 Yeni günde de yükselişine devam eden dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:44:43. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de gençlerin sembolik mezar taşlarına yağan karları temizlemesi kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement