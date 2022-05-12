Çanakkale'de gerçeğin aratmayan tatbikat - Son Dakika
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Çanakkale'de gerçeğin aratmayan tatbikat

12.05.2022 22:32
Çanakkale'de gerçeğin aratmayan tatbikat

Çanakkale'de gerçeğin aratmayan tatbikat Yakınları senaryo gereği göçük altında kalan Acil Yardım ve Afet Yönetimi ekipleri, profesyonel oyunculara taş çıkarttı.

Çanakkale'de gerçeğin aratmayan tatbikat

Yakınları senaryo gereği göçük altında kalan Acil Yardım ve Afet Yönetimi ekipleri, profesyonel oyunculara taş çıkarttı.

ÇANAKKALE - Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen 2022 yılı tatbikatı gerçeğini aratmadı. Yakınları senaryo gereği göçük altında kalan Acil Yardım ve Afet Yönetimi ekipleri, profesyonel oyunculara taş çıkarttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşları bir afetin ardından en hızlı şekilde müdahale senaryoları gereği tatbikat gerçekleştirdi. Çanakkale merkeze bağlı Çınarlı köyünde AFAD'a ait eğitim sahasında gerçekleştirilen tatbikatta Tatbikatta 44 araç, 177 personel ve 40 AFAD gönüllüsü görev aldı.

Çanakkale Afet Müdahale Planında görev ve sorumlulukları olan Afet Grupları sorumlusu kurum ve kuruluşlar ve STK'ların katılımı ile bugün saat 20.10'da Yerel Düzey TAMP Çanakkale Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta; AFAD, UMKE, AKUT, Kızılay 112 Acil Servis, polis, jandarma, orman işçileri ve STK'ların yanı sıra gönüllüler yer aldı.

Yapılan tatbikat hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, "2022 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından afet ve tatbikat yılı ilan edildi. İlimizde de bugün saat 10: 00'dan İtibaren masa başı tatbikatı, saat 20: 30'dan itibaren artçı sarsıntı senaryosu üzerine saha tatbikatı yapacağız. Tatbikatta 44 araç, 177 personel görev yapmakta ama buna başka araçlarda katılabilir daha fazla olacaktır. Tatbikatta biz görevli ekiplerin olay mahalline intikali, birbirleriyle koordinasyonunu sağlamaları hususunda uygulamaları yapacağız. Hep birlikte tatbikatımız hayırlı olsun diyorum. Şu anda artçı sarsıntı üzerine bir binanın yıkıldığını ihbar eden bir vatandaşın 112 acil çağrı merkezine telefonuyla tatbikatımız başladı. Görevli ekipler bu süreçte buraya intikal edecekler. Başlangıçta güvenlik ve trafik ekipleri olay yerine intikal edecekler. Çünkü olay yerinde aile yakınları, yakınlarından haber almak isteyebilirler. O müdahale ile başlayacağız ardından acil müdahale ekipleri gelecekler. Acil müdahale planındaki diğer ekipler olay yerine gelecekler. Tatbikat çerçevesinde hedefimiz toplumda afet farkındalığı oluşturmak. Ekipler arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini en üst seviyeye çıkartmaktır" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale'de gerçeğin aratmayan tatbikat
Çanakkale'de gerçeğin aratmayan tatbikat
Çanakkale'de gerçeğin aratmayan tatbikat
Çanakkale'de gerçeğin aratmayan tatbikat

YORUMLAR
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Çanakkale, Tatbikat, AFAD, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de gerçeğin aratmayan tatbikat - Son Dakika


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