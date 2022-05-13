ÇANAKKALE'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI

13.05.2022 12:09

ÇANAKKALE'de deprem sonrası yıkılan iki katlı binanın enkazı altında kalan 4 kişinin kurtarılması için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 'Çanakkale Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE'de deprem sonrası yıkılan iki katlı binanın enkazı altında kalan 4 kişinin kurtarılması için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 'Çanakkale Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi. Enkaz altından 3 kişinin sağ olarak çıkarıldıgı, bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından 2022'nin 'Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla, Çanakkale merkezine bağlı Çınarlı köyü girişindeki AFAD Lojistik Depo ve Eğitim Sahası'nda saat 20.30'da 'Çanakkale Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı koordinasyonundaki tatbikata 44 araç ve 172 personel katıldı.

Hazırlanan senaryo gereği, bugün saat 10.00'da Eceabat ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.10'da ise Çınarlı köyü yakınlarındaki 2 katlı bina 5.5 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyla çöktü. 112 Acil Yardım Hattı'na yapılan ihbar sonrası bölgeye polis, jandarma, AFAD, UMKE ve Afet Grupları sorumlusu kurum ve kuruluşlara ait ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler bina enkazını güvenlik çemberine alıp enkaz altında kalan kişilerin yakınlarını uzaklaştırdı. Enkaz altında, eşyalarını almak üzere binaya giren 4 vatandaşın kaldığı belirlendi. Enkaz altında ulaşılan 3 kişi beton bloklarının kırılmasının ardından bulundukları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Bölümü öğrencileri de görev aldı.

AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı yaptığı açıklamada; 2022 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda ilimizde de bugün saat 10.00'dan itibaren masa başı tatbikatı, saat 20.30'dan itibaren ise artçı sarsıntı senaryosu üzerine saha tatbikatı yapıyoruz. Tatbikatta 44 araç ve 172 personel görev yapmakta. Tatbikatta görevlilerin olay yerine intikali, birbirleriyle koordinasyonu sağlamaları hususanda uygulamaları yaptık. Amacımız toplumda afet farkındalığı yaratmak, ekipler arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini en üst seviyeye çıkarmaktır dedi.

ÇANAKKALE'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI
ÇANAKKALE'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI
ÇANAKKALE'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI
ÇANAKKALE'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI

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Çanakkale, Saat, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI - Son Dakika


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