Çanakkale'de gıda denetimi - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan ürün bazlı gıda denetimi, Çanakkale'de yapılıyor. Et ve et ürünleri satışı yapılan iş yerlerini denetleyen ekipler, ürünleri inceledi. Hijyen konusunda iş yeri sahibi ve çalışanlar uyarıldı.

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler, yurt genelinde olduğu gibi Çanakkale'de yapılıyor. 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı denetim seferberliği kapsamında kentte, dün süt ve süt ürünleri imalatı ile satışı yapılan iş yerleri, bugün de et ve et ürünleri imalatı ve satışı yapılan iş yerleri denetlendi. İl genelinde gıda satışı yapılan 8 bin 300 işletme, 50 kontrol görevlisi tarafından hafta boyunca denetlenecek.

Çanakkale merkezindeki kasapta ve imalathanesinde denetim yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ürünlerinden taklit ve tağşiş olup olmadığını kontrol etmek için numuneler aldı. Ayrıca etin mezbahada veteriner kontrolünde kesiminin yapıldığını gösteren üzerindeki mühürler incelendi. Etiketlerdeki üretim izni ve son kullanma tarihi kontrol edildi. İşletme sahibi ve çalışanlar hijyen konusunda uyarıldı. Çalışma sırasında mutlaka bone ve eldiven kullanılması istendi. Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelerle ilgili 14 bin TL ile 28 bin TL arasında idari ceza yaptırımları uygulanacak.

'MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERDEN KAÇINILMASI GEREK'

Et ve et ürünleri üzerine üretim yapılan firmanın sahibi Ali Gündoğdu , "Bu denetimlerin daha sık yapılması kalitenin yükselmesi açısından güzel. Bu işletmelerden çıkan ürünler hem daha sağlıklı hem de daha güvenilirdir. O yüzden merdiven altı ürünlerden kaçınılması gerekmektedir. Bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Onaylı işletmemiz olduğu için her ürünümüz standartlara uygundur. Standart dışı bir şey uygulanmıyor. Zaten merdiven altı uygulamalarında bu seviyeye çıkmaları zordur. O yüzden bu tür denetimlerin daha sıklıkla yapılması kaliteli ürün açısından daha iyi olur. Halkımız sağlıklı ve kaliteli ürünler yiyebilir" dedi.

Denetim yapılan kasaptan kıyma alan Mehmet Ali Çaygın ise "Denetimlerin olması güzel bir şey. Ben 15 yıldır bu kasaptan alışveriş yapıyorum. Herhangi bir sorun yok. Genel olarak bu tür denetimlerin her zaman olmasını isteriz. Çünkü bizim sağlığımız açısından her zaman iyidir, olmasını isteriz" diye konuştu.