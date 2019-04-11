Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı

56 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 47 kaçak ile 2 organizatör ele geçirildi.

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 47 kaçak ile 2 organizatör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca 10 Nisan 2019 günü saat 05.45 sıralarında Ayvacık ilçesi Çamkalabak Köyü Koyunevi köy yolu mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 23'ü çocuk, 15'i erkek, 9'u kadın olmak üzere toplam 47 Afganistan uyruklu kaçak mülteci, 2 organizatör, 2 adet minibüs ve 47 adet can yeleği ele geçirildi.

Yakalanan 47 mültecilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ele geçirilen minibüsler yed-i emin otoparkına teslim edilirken, Ö.T. ile M.Y. isimli organizatörler ise gözaltına alındı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:39 Kaynak: İHA
Jandarma, Ayvacık, Çanakkale, 3. Sayfa
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